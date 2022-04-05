دوري أبطال إفريقيا - بتصويت الجماهير.. عبد القادر لاعب الجولة الأخيرة من دور المجموعات

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد الهلال السوداني

فاز أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بجائزة لاعب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بتصويت الجماهير.

وصنع أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد أمام الهلال السوداني لـ حسين الشحات ليصعد المارد الأحمر لربع نهائي المسابقة.

وتفوق عبد القادر على الثلاثي أناياو إيوالا من الترجي التونسي ومروان هدهودي من الرجاء المغربي وجيلبرت باروتي من جالاكسي.

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وتواجد لاعب الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي أمس الاثنين.

فريق الجولة السادسة

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك)

خط الدفاع: أوبري موديبا (صنداونز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - مروان هدهودي (الرجاء) - أشرف داري (الوداد)

خط الوسط: برادلي رالاني (صنداونز) - جيلبرت باروتي (جالاكسي) - أحمد عبد القادر (الأهلي)

خط الهجوم: إيهاب مساكني (النجم الساحلي) - أناياو إيوالا (الترجي) - أيمن الحسوني (الوداد)

وأقيمت اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي أسفرت عن مواجهات بين الأهلي والرجاء، الترجي ووفاق سطيف، صنداونز وبترو أتليتكو، الوداد وشباب بلوزداد.

وشارك عبد القادر في 19 مباراة مع الأهلي هذا الموسم سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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