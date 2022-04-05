مصدر من كاف لـ في الجول: 4 اتحادات طلبت تأجيل تصفيات أمم إفريقيا.. وقرار مرتقب

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 21:38

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه ليس فقط الاتحاد التونسي من طلب تأجيل تصفيات أمم إفريقيا مع طلب 3 اتحادات أخرى لنفس الأمر.

وكشف وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي في وقت سابق أن بلاده قد تنسحب من تصفيات أمم إفريقيا 2023 بسبب ضيق الوقت والتعارض مع كأس العالم.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ليس فقط الاتحاد التونسي والمغربي هما من طلبا تأجيل تصفيات كأس أمم إفريقيا لكن الاتحاد الغاني والسنغالي تقدما بنفس الطلب. صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني طلب ذلك من باتريس موتسيبي في اجتماع كونجرس الفيفا".

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وأضاف "حتى الأن لم نقرر أي شئ لكن التصور الذي أمامنا هو لعب 4 مباريات في يونيو ومباراتين في سبتمبر لضيق الوقت مع بداية البطولة في يونيو 2023".

وواصل "المنتخبات المتأهلة لكأس العالم هددت بالانسحاب من التصفيات والمكتب التنفيذي يحاول التوصل لحل يرضي الجميع، الاجتماع الأخير مازال ممتدا ولم يحسم أكثر من ملف أبرزهم التصفيات".

وتابع "هناك بعض الأصوات اقترحت تأجيل كأس أمم إفريقيا لتقام في يناير 2024 بدلا من يونيو 2023 لكن أمر صعب للغاية وقد يسبب العديد من الأزمات المستقبلية".

واستكمل "البعض الآخر طالب بتعديل الجدول بحيث تلعب التصفيات في يونيو وسبتمبر ونوفمبر وتستمر حتى مارس مع ترحيل بعض المباريات للفرق المشاركة في كأس العالم لمارس وغيابهم عن المشاركة في التوقف الدولي لنوفمبر".

وأتم "رئيس كاف طلب من مسئولي المسابقات وضع خطط بديلة وعرضها خلال أيام حيث يرغب في إقامة القرعة نهاية أبريل الحالي ولكن يجب أولا الاستقرار على أجندة التصفيات".

وقال وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي في تصريحات تليفزيونية: "المواعيد المبدئية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 هي لعب 4 مباريات رسمية في يونيو المقبل ومباراتين في سبتمبر القادم".

وأضاف "لن نجد مواعيد كافية للعب مباريات ودية نستعد بها للمونديال الذي ينطلق في نوفمبر المقبل".

وتابع "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وشاركني في طلبي للاتحاد الإفريقي، وقد يتغير جدول مباريات التصفيات الإفريقية لأننا نلعب باسم إفريقيا، بعد تفهم من باتريس موتسيبي رئيس كاف".

وتابع "قد نفكر في الانسحاب من التصفيات الإفريقية لو لم يتغير جدول مباريات التصفيات بشكل يسمح لمنتخبنا بخوض مباريات ودية في يونيو وسبتمبر المقبلين".

وأتم "يجب أن نلعب مباريات ضد منتخبات تشبه التي سنلاقيها في كأس العالم، ليس منتخبات إفريقية لن نلعب ضد مثلها في المونديال".

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