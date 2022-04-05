مدرب مازيمبي لـ في الجول: نريد حسم مواجهة بيراميدز من القاهرة.. لن تكون مباراة سهلة

اعترف سليمان راحو المدرب المساعد لفريق مازيمبي بصعوبة مواجهة بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال سليمان راحو في تصريحات لـ FilGoal.com: " مواجهة بيراميدز ستكون مباراة كبيرة وصعبة على الطرفين".

وأضاف "بيراميدز فريق كبير في مصر ولديه لاعبين مميزين ونحن نعلم ذلك جيدا، المواجهة ستكون قوية ومنتظرة، وطموحنا التأهل لدور نصف النهائي".

وتابع "لقد لعبنا ضد المصري البورسعيدي في دور المجموعات والآن نواجه فريق مصري آخر، مواجهته لن تكون سهلة خصوصا وأن الدوري المصري دوري قوي وبه عدد كبير من الفرق المميزة واللاعبين المميزين وأرى أنه أحد أفضل الدوريات في افريقيا وشمال إفريقيا".

وواصل "مباراة بيراميدز ستكون على مرحلتين، الأولى في القاهرة والثانية في لوبومباشي، لذلك الحسم سيكون في ملعبنا ولابد أن نعود بنتيجة إيجابية من القاهرة تساعدنا في مباراة العودة".

وأردف "علينا أن نبدأ الاستعداد للمباراة من الآن ومشاهدة أكثر من مباراة لبيراميدز لدراسته بشكل كاف".

واختتم تصريحاته "لا نركز الآن فيمن سنواجه في نصف النهائي أو النهائي تركيزنا منصب فقط على مباراة بيراميدز الصعبة وتخطي دور ربع النهائي قبل أي شيء".

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز لمازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية بينما سيلعب المصري ضد نهضة بركان المغربي.

ويستضيف بيراميدز منافسه مازيمبي في الـ 17 من إبريل الجاري، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب الأخير بعد أسبوع.