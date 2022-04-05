مدرب مازيمبي لـ في الجول: نريد حسم مواجهة بيراميدز من القاهرة.. لن تكون مباراة سهلة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 21:35

كتب : محمد عبد العظيم

وليد الكرتي بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

اعترف سليمان راحو المدرب المساعد لفريق مازيمبي بصعوبة مواجهة بيراميدز في ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال سليمان راحو في تصريحات لـ FilGoal.com: " مواجهة بيراميدز ستكون مباراة كبيرة وصعبة على الطرفين".

وأضاف "بيراميدز فريق كبير في مصر ولديه لاعبين مميزين ونحن نعلم ذلك جيدا، المواجهة ستكون قوية ومنتظرة، وطموحنا التأهل لدور نصف النهائي".

أخبار متعلقة
قرعة الكونفدرالية - بيراميدز يواجه مازيمبي.. والمصري ضد نهضة بركان انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية فلافيو ومعين الشعباني يجريان قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موعد مباريات الثلاثاء 5 أبريل 2022.. قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية وليفربول في أوروبا

وتابع "لقد لعبنا ضد المصري البورسعيدي في دور المجموعات والآن نواجه فريق مصري آخر، مواجهته لن تكون سهلة خصوصا وأن الدوري المصري دوري قوي وبه عدد كبير من الفرق المميزة واللاعبين المميزين وأرى أنه أحد أفضل الدوريات في افريقيا وشمال إفريقيا".

وواصل "مباراة بيراميدز ستكون على مرحلتين، الأولى في القاهرة والثانية في لوبومباشي، لذلك الحسم سيكون في ملعبنا ولابد أن نعود بنتيجة إيجابية من القاهرة تساعدنا في مباراة العودة".

وأردف "علينا أن نبدأ الاستعداد للمباراة من الآن ومشاهدة أكثر من مباراة لبيراميدز لدراسته بشكل كاف".

واختتم تصريحاته "لا نركز الآن فيمن سنواجه في نصف النهائي أو النهائي تركيزنا منصب فقط على مباراة بيراميدز الصعبة وتخطي دور ربع النهائي قبل أي شيء".

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز لمازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية بينما سيلعب المصري ضد نهضة بركان المغربي.

ويستضيف بيراميدز منافسه مازيمبي في الـ 17 من إبريل الجاري، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب الأخير بعد أسبوع.

بيراميدز المصري مازيمبي كونفدرالية
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 اتحادات طلبت تأجيل تصفيات أمم إفريقيا.. وقرار مرتقب نتائج متكافئة بين المصري ونهضة بركان في المواجهات السابقة تونس تفكر في الانسحاب من تصفيات أمم إفريقيا 2023 رئيس الاتحاد التونسي يؤكد استمرار القادري في قيادة نسور قرطاج رئيس كاف يبدي اطمئنانه على سير العمل في كوت ديفوار استعدادا لكأس إفريقيا 2023 خبر في الجول - تفاصيل زيارة رئيس كاف لـ كوت ديفوار استعدادا لأمم إفريقيا 2023 أليو سيسيه: كنت أشعر بالفضول لمعرفة سبب كل تدريب أنفذه إلى أن أصبحت مديرا فنيا الكونفدرالية - تعرف على المنافسين المحتملين لـ المصري وبيراميدز في دور الـ 8
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: 4 اتحادات طلبت تأجيل تصفيات أمم إفريقيا.. وقرار مرتقب 24 دقيقة | إفريقيا
مدرب مازيمبي لـ في الجول: نريد حسم مواجهة بيراميدز من القاهرة.. لن تكون مباراة سهلة 27 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر كورتوا: يتحدثون عن التحكيم فقط عندما يفوز ريال مدريد.. وتشيلسي سيتخطى الوضع الحالي 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر توخيل: هذا ما أريده من مالك تشيلسي الجديد.. ولا أهتم بما حدث ضد ريال مدريد سابقا 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: أراخو مستمر في برشلونة حتى 2026 ساعة | ميركاتو
مباشر دوري الأبطال – بنفيكا (0) - (2) ليفربول.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال - سيتي (0)-(0) أتليتكو .. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصيلحي لـ في الجول: نسعى لدعم فريق الطائرة بمحترف جديد قبل مواجهة الزمالك.. وعقبة في طريقنا ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع