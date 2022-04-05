حوار ناري (2) - البدري باكيا: لهذا لا أسير في شارع النادي الأهلي.. وكدت أموت في ليبيا

تحدث حسام البدري مدرب مصر والأهلي السابق في قضايا عديدة عاشها خلال فترة عمله في الفريقين، وذرفت عيناه الدموع حين سئل عن سبب تجنبه السير في شارع النادي الأهلي.

مدافع الأهلي ومصر السابق هاجم المسؤولين السابقين في الاتحاد المصري لكرة القدم واتهمهم بتزوير عقده في الجزء الأول من الحوار يوم الإثنين.

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وفي الجزء الثاني من الحوار بكى البدري (62 عاما) حين قال:"لماذا لا أسير في شارع النادي الأهلي؟ أكون تعبانا، لا أتخيل نفسي بعيدا عن النادي".

وعن تدريب الزمالك رد عبر قناة المحور "عُرض علي من قبل وقلت إن الأهلي والزمالك ينتميان لأبنائهما".

واستمر "تدريب المنتخب الأولمبي؟ لا أوافق. قيادة بيراميدز؟ أنا مدرب محترف. ولا أمانع قيادة نادي زد لكن لو في الدرجة الثانية لن أوافق مع احترامي لهم".

وأردف "لماذا لم أستمر مع الأهلي الليبي في 2013؟ كنت سأموت. سيارة كانت بجواري داخلها شخص أطلق الرصاص فجاء في الزجاج الخلفي لسيارتي، من ستر الله الموقف مر. في اليوم التالي قلت لرئيس النادي لن أستمر".

وأضاف "واقعة النظرة إلى الحكم محمود عاشور؟ اعتذرت له بعدها وقلت له أعاتبك لأنني لم أكن المعترض على قرارك، وإنما شخص آخر من دكة الفريق".

وواصل "واقعة ضرب أمير عبد الحميد؟ لم تحدث، اللاعب اعتذر بعدها لي. كان غاضبا وتصرف بشكل غير لائق بعد خروجه من قائمة مباراة، اتخذت قرارا ووافقني فيه مجلس إدارة الأهلي".

البدري قاد منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة.

مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.

أما في تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.