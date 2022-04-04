حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

حسام البدري مدرب منتخب مصر

يرى حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق بأن قرار إقالته من المنتخب كان لتحقيق مصالح شخصية، فيما كشف كواليس التعاقد مع نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

وقال البدري في تصريحات لقناة المحور: "جاملت الأهلي على حساب المنتخب؟ لم يحدث مطلقا. أولويتي كانت منتخب مصر دائما وقبل أي شيء".

وأضاف "قرار إقالتي لم يكن فنيا، لكن كان لتحقيق مصالح شخصية. من صاحب المصالح؟ من اتخذ القرار. كان هناك العديد من التدخلات في عملي وأقابلها بالرفض، بداية من اختيار الجهاز المعاون".

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البدري أتبع "لماذا لم أعترض وأرحل عن المنتخب؟ كنت واثقا من نجاحي في هذا التكليف مهما كانت الظروف، ولذلك رفضت الاستقالة. البعض كان يخاف نجاحي وتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم".

واستمر "أرفض اتهامي بالفشل مع منتخب مصر. تركت المنتخب بعد التأهل لأمم إفريقيا كأول للمجموعة، وعلى بعد خطوات من بلوغ المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم".

مدرب منتخب مصر السابق تطرق إلى تزوير تعاقده مع منتخب مصر وعدم حصوله على الشرط الجزائي، فقال "تقولون لماذا تمسكت بالشرط الجزائي؟ وهل حصلت أصلا على شرط جزائي؟ العقد يقول بأن قيمة الشرط الجزائي شهرين يدفعهما من يرغب في الانفصال؟ وقعت بحسن نية على مسودة العقد، لكنهم غيروا في البنود بعد ذلك وأصبحت بأن يدفع حسام البدري قيمة راتب شهرين سواء رحل أو أقيل. هل يعقل هذا؟".

البدري واصل "إضافاتي لمنتخب مصر صفر؟ أحمد فتوح، ومحمد شربف، وزيزو؟ الونش أصبح عنصرا أساسيا وغيرهم من العناصر، كل هذا ولم أضف لمنتخب مصر؟".

واستفاض "تبديلاتي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر تُدرس. بعد الطرد والتبديلات لعبت 2-4-3 وسجلنا التعادل بهدف مصطفى محمد".

وأخيرا، أتم البدري حديثه بالكشف عن كواليس التعاقد مع نيلو فينجادا المدير الفني البرتغالي لاتحاد الكرة، فقال "دور فينجادا في اتحاد الكرة؟ لا أعلم. أحمد مجاهد قال لي تحديدا (هنجيب مدير فني أجنبي للاتحاد. عندنا شوية يوروهات زيادة ولما تخلص نمشيه)".

البدري قاد منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة.

مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.

أما في تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

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