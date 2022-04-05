الرجاء لـ في الجول: المواجهة متكافئة جدا أمام الأهلي
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 17:11
كتب : محمد عبد العظيم
شدد عبد الإله الإبراهيمي المتحدث بإسم الرجاء المغربي أن حظوظ فريقه متساوية مع الأهلي في مواجهة الناديين بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وصرح الإبراهيمي لـFilGoal.com "إنها مباراة دربي بين شقيقين من مصر والمغرب، الحظوظ متساوية".
وأضاف "نعرف الأهلي جيدا، واجهناه في السوبر منذ أشهر".
وأتم "الذهاب في القاهرة سيكون صعبا في وجود الجمهور، لكن الجيد أننا سنخوض الإياب في الدار البيضاء".
ويستضيف الأهلي لقاء الذهاب في القاهرة في 15 أو 16 إبريل ثم يلعب الإياب بعد أسبوع.
والفائز في المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد وفاق سطيف الجزائري أو الترجي التونسي.
ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.
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