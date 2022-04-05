اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مواجهات الأهلي ضد الرجاء؟

الرجاء لـ في الجول: المواجهة متكافئة جدا أمام الأهلي

اختبر معلوماتك.. هل تعرف جيدا تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي ضد الرجاء في مواجهة إقصائية لأول مرة رغم 7 مباريات سابقة بينهما