اختبر معلوماتك.. هل تعرف جيدا تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدف الأهلي الأول في كايزر تشيفز

هل تعرف جيدا تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

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الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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