اختبر معلوماتك.. هل تعرف جيدا تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؟

الأهلي ضد الرجاء في مواجهة إقصائية لأول مرة رغم 7 مباريات سابقة بينهما

قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية

مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية