فتح الله لـ في الجول: علينا التركيز على مباراة الذهاب ضد مازيمبي

شدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على صعوبة مواجهة مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال فتح الله لـFilGoal.com:"مازيمبي فريق قوي وكنا نعلم أن مواجهات ربع النهائي ستكون قوية سواء كانت مع نهضة بركان أو أورلاندو بايرتس".

وأضاف "لا نريد التفكير على مباراة الإياب، بل نضع مباراة الذهاب نصع أعيننا أولا".

وشدد "مواجهة مازيمبي قوية خاصة أن الإياب سيكون في الصيام".

وتابع "نركز الآن على مباراة الزمالك في الدوري".

وعن مواجهة المصري في نصف النهائي إذا تأهل الفريقان، رد قائلا:"كل التوفيق للمصري باعتباره فريقا مصريا، لكن لا يوجد فريق معين نفضل مواجهته".

ويستضيف بيراميدز الذهاب في 17 إبريل ويخوض الإياب في الكونغو الديمقراطية في 24 إبريل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيواجه مواطنه المصري أو نهضة بركان.