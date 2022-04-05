مدرب نهضة بركان لـ في الجول: مواجهة المصري صعبة على الفريقين

شدد فلوران إيبينجي مدرب نهضة بركان على صعوبة مواجهة المصري في ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال إيبينجي لـFilGoal.com:"المصري فريق من مصر، لذلك لن تكون مواجهة سهلة أبدا، سواء علينا أو عليهم".

وأضاف "سنقاتل على التأهل لنصف النهائي، لعبت ضد المصري من قبل مع فيتا كلوب، فريق جيد ولديه خبرات في هذه البطولة".

وأتم "مباراة الذهاب في مصر، وهذا يزيد صعوبة المواجهة، لكن في النهاية الهدف هو التأهل وسنقاتل من أجله".

ويستضيف المصري الذهاب في 17 إبريل ويخوض الإياب في المغرب في 24 إبريل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيواجه مواطنه بيراميدز أو مازيمبي.