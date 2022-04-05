الشعباني: علينا استغلال الأرض والجمهور في الذهاب ضد نهضة بركان

شدد معين الشعباني أن فريقه عليه أن يتسلح بالأرض والجمهور في مواجهة نهضة بركان حين يستضيف في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال التونسي عبر قناة بي.إن.سبورتس:"مواجهة بركان دربي عربي، الكرة المغربية تطورت، بركان بلغ النهائي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة".

وأضاف "علينا استغلال عاملي الأرض والجمهور في الذهاب، فهذا يؤثر إيجابا على اللاعبين".

وأتم "شمال إفريقيا أقوى تكتيكيا وفنيا من بقية القارة".

ويستضيف المصري الذهاب في 17 إبريل ويخوض الإياب في المغرب في 24 إبريل.

وإذا عبر لنصف النهائي سيواجه مواطنه بيراميدز أو مازيمبي.