تونس تفكر في الانسحاب من تصفيات أمم إفريقيا 2023

قد يضطر المنتخب التونسي للانسحاب من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام بكوت ديفوار من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022، حسبما صرح وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقال وديع الجرئ في تصريحات تليفزيونية: "المواعيد المبدئية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 هي لعب 4 مباريات رسمية في يونيو المقبل ومباراتين في سبتمبر القادم".

وأضاف "لن نجد مواعيد كافية للعب مباريات ودية نستعد بها للمونديال الذي ينطلق في نوفمبر المقبل".

وتابع "تحدثت مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وشاركني في طلبي للاتحاد الإفريقي، وقد يتغير جدول مباريات التصفيات الإفريقية لأننا نلعب باسم إفريقيا، بعد تفهم من باتريس موتسيبي رئيس كاف".

وتابع "قد نفكر في الانسحاب من التصفيات الإفريقية لو لم يتغير جدول مباريات التصفيات بشكل يسمح لمنتخبنا بخوض مباريات ودية في يونيو وسبتمبر المقبلين".

وأتم "يجب أن نلعب مباريات ضد منتخبات تشبه التي سنلاقيها في كأس العالم، ليس منتخبات إفريقية لن نلعب ضد مثلها في المونديال".

وتتواجد تونس في المجموعة الرابعة بكأس العالم مع فرنسا والدنمارك والفائز من الإمارات/أستراليا ضد بيرو.

سيلعب المنتخب الإماراتي ضد نظيره الاسترالي مباراة الملحق الآسيوي ليتأهل الفائز منهما لملاقاة بيرو خامس أمريكا الجنوبية على تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتستضيف قطر كأس العالم الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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