أشرف صبحي: صلاح يتجه للبقاء في ليفربول

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن نية محمد صلاح في البقاء مع ليفربول وتوقيع عقد جديد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد كشف عن سعادته بشأن وضعية المفاوضات الحالية بين ليفربول وصلاح على الرغم من عدم وجود أخبار جديدة حول وصوله لاتفاق مع إدارة النادي.

أخبار متعلقة
مباشر قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية - من يواجه الأهلي وبيراميدز والمصري؟ الشعباني: خوض الإياب في أرضك لا يمنحك أفضلية جوارديولا: هناك مفهوم خاطئ عن الطريقة التي يلعب بها سيميوني قائمة بيراميدز - السعيد والكرتي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ الزمالك.. وغياب رمضان صبحي

وقال صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نصحت صلاح باستكمال مشواره مع ناد آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حاليا هو توقيع عقد جديد مع الفريق".

وشارك صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل أن يخسر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، كما تلقى خرج من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام نفس المنافس.

وشارك صلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي في 37 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 28 هدفا وصناعة 10 أهداف آخرين.

محمد صلاح أشرف صبحي ليفربول
نرشح لكم
أرتيتا: حان الوقت لقبول الانتقادات.. هذا الأداء لم يكن جيدا أسطورتهم يقسو عليهم.. أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية مواجهة نارية بين أرسنال وتوتنام.. رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعد مؤجلات مايو انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (3)-(0) أرسنال.. سقوط كبير للمدفعجية تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وتافاريس.. والنني على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس كلوب يكشف جديد موقف عقد محمد صلاح مع ليفربول توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي ماذا يدور في كواليس يونايتد.. انقسام بين بوكيتينو وتين هاج واتصالات لـ رانجنيك مع المرشحين
أخر الأخبار
أشرف صبحي: صلاح يتجه للبقاء في ليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية - من يواجه الأهلي وبيراميدز والمصري؟ 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الشعباني: خوض الإياب في أرضك لا يمنحك أفضلية 33 دقيقة | الكونفدرالية
جوارديولا: هناك مفهوم خاطئ عن الطريقة التي يلعب بها سيميوني 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة بيراميدز - السعيد والكرتي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ الزمالك.. وغياب رمضان صبحي 35 دقيقة | الدوري المصري
مؤسس World Football Summit لـ في الجول: نسعى لتنظيم الحدث في مصر 49 دقيقة | أوروبا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات هاني سعيد.. ثلاثة من جيل الثلاثية التاريخية ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
ليفاندوفسكي: الجميع كان يخاف مواجهتنا مع فليك.. وشعرت بالخيبة في مباراتي الأولى في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع