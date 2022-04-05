أشرف صبحي: صلاح يتجه للبقاء في ليفربول

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن نية محمد صلاح في البقاء مع ليفربول وتوقيع عقد جديد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد كشف عن سعادته بشأن وضعية المفاوضات الحالية بين ليفربول وصلاح على الرغم من عدم وجود أخبار جديدة حول وصوله لاتفاق مع إدارة النادي.

وقال صبحي في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نصحت صلاح باستكمال مشواره مع ناد آخر غير ليفربول، ولكن اتجاهه حاليا هو توقيع عقد جديد مع الفريق".

وشارك صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل أن يخسر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، كما تلقى خرج من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام نفس المنافس.

وشارك صلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي في 37 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 28 هدفا وصناعة 10 أهداف آخرين.