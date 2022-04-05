رئيس الاتحاد التونسي يؤكد استمرار القادري في قيادة نسور قرطاج

أكد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بقاء المدرب جلال القادري ومساعديه علي بومنيجل وسليم بن عاشور في قيادة منتخب نسور قرطاج بكأس العالم 2022.

القادري قاد تونس للتأهل إلى المونديال على حساب مالي بالفوز 1-0 في مجموع مباراتي الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم.

وقال الجريء في تصريحات تليفزيونية: "لا أرى أي سبب يدفعنا لتغيير جلال القادري".

وأضاف "التفاهم الكبير بين القادري وباقي أفراد الجهاز الفني أسهم في بقاء الجميع بغض النظر عن نتيجة مباراتي مالي".

وأكمل "نصحني البعض بالتعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة منذر الكبير، لكنني رفضت، وكان القادري عند مستوى الثقة".

وتابع "المساعدان بومنيجل وبن عاشور متواجدان مع المنتخب بعقد مدته سنتين على الأقل".

وحل منتخب مالي ضيفا على تونس في ملعب رادس في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب رادس وتعادل معه بلا أهداف.

وكان منتخب تونس فاز في الذهاب بهدف دون رد بفضل هدف عكسي.

سيظهر المنتخب التونسي للمرة السادسة في تاريخه بنهائيات كأس العالم.