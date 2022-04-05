فيفا: بيع ما يزيد عن 800 ألف تذكرة في كأس العالم.. وفرصة لشراء تذاكر مباراتين في يوم واحد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بيع ما يزيد على 800 ألف تذكرة في المرحلة الأولى من طرح تذاكر كأس العالم.

وتوقع بيان فيفا، ارتفاع الطلب على تذاكر كأس العالم 2022 في قطر بعد فتح الطلبات للجماهير عقب القرعة النهائية.

وتبدأ اليوم الثلاثاء مرحلة مبيعات جديدة إذ تستمر مرحلة مبيعات القرعة العشوائية حتى 28 أبريل الجاري.

وكشف فيفا عن إمكانية التقدم بطلبات الحصول على تذاكر المشجع إلى جانب فرصة التقدم لشراء تذاكر مباراتين في يوم واحد.

وتنقسم منتجات التذاكر المتوفرة عبر FIFA.com/tickets لما يلي:

- تذاكر المباراة الواحدة

تذاكر لمباراة معينة تتوفر في جميع الأربع فئات المختلفة للأسعار.

- تذاكر المشجعين

تذاكر لمرحلة المجموعات خاصة بمشجعي منتخب معين وهي متوفرة في ثلاث فئات أسعار مختلفة.

- تذاكر مشجعين مشروطة

تذاكر لمشجعي منتخب معين لمباراة في الدور الثاني يحتمل أن يشارك فيها منتخبهم وهي متوفرة في ثلاث فئات أسعار مختلفة.

- سلسلة تذاكر لأربع استادات

تذاكر للمشجعين الراغبين في معايشة مناخ البطولة في أربع مباريات مختلفة واستادات رائعة في أيام متتالية.

- تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة

تذاكر توفر وصولاً لمرافق ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص محدودي الحركة وهي تغطي مجموعة من المتطلبات كجزء من أي من المنتجات المبينة أعلاه.

الإقامة وبطاقة هيّا (بطاقة المشجع)

سيتمكن المشجعون، فور قيامهم بدفع قيمة التذاكر، من البحث عن مكان للإقامة والتقدم للحصول على بطاقة هيّا والتي تمثل في الوقت نفسه تصريح دخول للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات البطولة.

ويحتاج جميع المشجعين، بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين في قطر أو خارجها، الحصول على بطاقة هيّا بجانب تذكرة المباراة لكي يسمح لهم بدخول الاستاد. لاستكشاف خيارات الإقامة ولمزيد من المعلومات عن بطاقة هيّا، يرجى زيارة Qatar2022.qa.