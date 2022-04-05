أرتيتا: حان الوقت لقبول الانتقادات.. هذا الأداء لم يكن جيدا

قدم مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال اعتذاره لمشجعي الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمس الإثنين أمام كريستال بالاس.

وسقط أرسنال أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عقب المباراة في تصريحات لـ سكاي سبورتس: "حان الوقت لقبول الانتقادات، واعتذر عن ذلك لأن هذا الأداء لم يكن جيدا بما يكفي لهذا النادي".

وأضاف "مبروك لكريستال بالاس لأنهم استحقوا الفوز بالمباراة أنهم دائما يلعبون هكذا".

وتابع "لقد صعبنا الأمور على أنفسنا، وكنا ضعفاء في الشوط الأول، أعتذر لمشجعينا".

وواصل "عندما كانت لدينا فرص كثيرة لم نحرز هدفا لمنح أنفسنا أفضل فرصة للعودة إلى المباراة".

واختتم تصريحاته "علينا مواجهة التحدي ونكون صادقين مع أنفسنا وندعم بعضنا البعض".

وقاد أرتيتا أرسنال خلال الموسم الحالي لـ21 انتصارا و4 تعادلات و10 هزائم.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في ترتيب الجدول متساو مع توتنام صاحب المركز الرابع برصيد 54 نقطة ومتبقي له مباراتين.

وتتنافس فرق توتنام ومانشستر يونايتد وأرسنال على خطف بطاقة المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقب

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