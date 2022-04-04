أسطورتهم يقسو عليهم.. أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية

المباراة كانت هي الثانية التي يقودها باتريك فييرا كمدرب أمام أرسنال خلاس مسيرته بعد أن كان أسطورة للفريق كلاعب.

سجل أهداف كريستال بالاس في المباراة كل من جيان فيليب ماتيتا، وجوردان أيو، وويلفريد زاها.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 37 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 54 في المركز الخامس مع تبقي مباراتين مؤجلتين لصالحه.

التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا المباراة بالثلاثي إيميل سميث رو، ومارتن أوديجارد، وبوكايو ساكا تحت رأس الحربة الوحيد.

تشكيل أرسنال لمواجهة كريستال بالاس - عودة رامسديل ولاكازيت يقود الهجوم.. النني على مقاعد البدلاء#في_إنجلترا pic.twitter.com/epiXoLQbgK — FilGoal (@FilGoal) April 4, 2022

تقدم كريستال بالاس بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 برأسية من ماتيتا الذي استغل ارتباك داخل منطقة جزاء أرسنال.

وأضاف جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 26 بعد خطأ دفاعي من جابرييل لينفرد أيو بالمرمى ويسجل الهدف الثاني.

ومنع أرون رامسديل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من ماتيتا في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني كاد أن يقلص أوديجارد النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 72 أضاف زاها الهدف الثالث لكريستال بالاس من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وكاد نيكيتيا عن يسجل هدف شرفي لأرسنال ولكن كرته ارتدت من العارضه في الدقيقة الـ 83.

هدف زاها كتب رقما قياسيا في تاريخ النادي بعد أن وصل للهدف العاشر في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأصبح زاها أول لاعب في تاريخ كريستال بالاس يسجل 10 أهداف خلال موسم واحد للفريق في الدوري في ثلاث مناسبات، وتمكن زاها من تحقيق ذلك الرقم من قبل في موسمي 2018/2019 و2020/2021.