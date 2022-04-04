أسطورتهم يقسو عليهم.. أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

احتفال ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس بهدفه في مرمى أرسنال

المباراة كانت هي الثانية التي يقودها باتريك فييرا كمدرب أمام أرسنال خلاس مسيرته بعد أن كان أسطورة للفريق كلاعب.

سجل أهداف كريستال بالاس في المباراة كل من جيان فيليب ماتيتا، وجوردان أيو، وويلفريد زاها.

الفوز رفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 37 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 54 في المركز الخامس مع تبقي مباراتين مؤجلتين لصالحه.

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التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا المباراة بالثلاثي إيميل سميث رو، ومارتن أوديجارد، وبوكايو ساكا تحت رأس الحربة الوحيد.

تقدم كريستال بالاس بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 برأسية من ماتيتا الذي استغل ارتباك داخل منطقة جزاء أرسنال.

وأضاف جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 26 بعد خطأ دفاعي من جابرييل لينفرد أيو بالمرمى ويسجل الهدف الثاني.

ومنع أرون رامسديل الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من ماتيتا في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني كاد أن يقلص أوديجارد النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة الـ 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة الـ 72 أضاف زاها الهدف الثالث لكريستال بالاس من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وكاد نيكيتيا عن يسجل هدف شرفي لأرسنال ولكن كرته ارتدت من العارضه في الدقيقة الـ 83.

هدف زاها كتب رقما قياسيا في تاريخ النادي بعد أن وصل للهدف العاشر في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وأصبح زاها أول لاعب في تاريخ كريستال بالاس يسجل 10 أهداف خلال موسم واحد للفريق في الدوري في ثلاث مناسبات، وتمكن زاها من تحقيق ذلك الرقم من قبل في موسمي 2018/2019 و2020/2021.

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