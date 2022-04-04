انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (3)-(0) أرسنال.. سقوط كبير للمدفعجية

كلوب يكشف جديد موقف عقد محمد صلاح مع ليفربول

توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي

ماذا يدور في كواليس يونايتد.. انقسام بين بوكيتينو وتين هاج واتصالات لـ رانجنيك مع المرشحين