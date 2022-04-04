انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (3)-(0) أرسنال.. سقوط كبير للمدفعجية
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد أرسنال في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق83. تسديدة رائعة من نيكيتيا ولكنها ترتد من العارضة
ق73. جوووول ثالث لكريستال بالاس عن طريق ويلفريد زاها من ركلة جزاء
ق72. ركلة جزااء لكريستال بالاس بعد عركلة ويلفريد زاها
ق66. تسديدة من أوديجارد من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار المرمى
ق66. تبديل لأرسنال بخروج سيدريك سواريس ودخول نيكيتاه.
بداية الشوط الثاني
تبديل أول لأرسنال بدخول مارتينيلي بدلا من نونو تافاريس
نهاية الشوط الأول
ق38. تسديدة أرضية قوية من ماتيتا ولكن رامسديل يتصدى ويمنع الهدف الثالث
ق23. جوووول ثاني لكريستال بالاس عن طريق جوردان أيو بعد انفراد بالمرمى
ق16. جووووول أول لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا برأسية
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل