تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وتافاريس.. والنني على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يحتفل بهدفه مع أرسنال ضد أستون فيلا

أعلن مايكل أرتيتا تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وتشهد التشكيل عودة سيدريك سواريز ونونو تافاريس بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - جابرييل - سيدريك سواريز - نونو تافاريس.

الوسط: جرانيت تشاكا - مايكل أوديجارد - بوكايو ساكا - سميث روي - توماس بارتي.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

ويجلس النني ومارتينيللي وهولدينج ولينو ونيكيتا وسوانسان على مقاعد البدلاء.

ويسعى أرسنال لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يأتي في المركز الخامس متساو مع توتنام صاحب المركز الرابع برصيد 54 نقطة ومتبقي له مباراتين.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN premium1.

أرسنال كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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