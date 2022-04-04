تشكيل أرسنال - عودة رامسديل وتافاريس.. والنني على مقاعد البدلاء أمام كريستال بالاس

أعلن مايكل أرتيتا تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وتشهد التشكيل عودة سيدريك سواريز ونونو تافاريس بينما يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - جابرييل - سيدريك سواريز - نونو تافاريس.

الوسط: جرانيت تشاكا - مايكل أوديجارد - بوكايو ساكا - سميث روي - توماس بارتي.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

📋 Team news from Selhurst Park... 🧤 Ramsdale returns! 💪 Cedric x Tavares both start 🚀 Laca leads the line#CRYARS — Arsenal (@Arsenal) April 4, 2022

ويجلس النني ومارتينيللي وهولدينج ولينو ونيكيتا وسوانسان على مقاعد البدلاء.

ويسعى أرسنال لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، إذ يأتي في المركز الخامس متساو مع توتنام صاحب المركز الرابع برصيد 54 نقطة ومتبقي له مباراتين.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN premium1.