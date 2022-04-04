أحمد عبد القادر مرشح لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 17:50
كتب : FilGoal
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المرشحين لجائزة لاعب الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
وترشح أحمد عبد القادر جناح الأهلي مع أنايو إيوالا (الترجي) ومروان هدهودي (الرجاء) وجيلبرت باروتي (ماميلودي صنداونز).
وشارك عبد القادر في انتصار الأهلي على الهلال السوداني بهدف يوم الأحد.
وأرسل عبد القادر التمريرة الحاسمة التي حولها حسين الشحات إلى هدف في مرمى الهلال.
Vote your #TotalEnergiesCAFCL matchday 6 Player of the Week below! 🔝— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 4, 2022
وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى.
وتجري قرعة الدور ربع النهائي عصر الثلاثاء في القاهرة.
وسيلعب الأهلي ضد الرجاء أو الترجي أو الوداد.
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