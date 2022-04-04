رئيس كاف يبدي اطمئنانه على سير العمل في كوت ديفوار استعدادا لكأس إفريقيا 2023

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 17:03

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس موتسيبي وصامويل إيتو في زيارة لملعب أوليمبي في الكاميرون

كشف باتريس موتسيبي رئيس كاف اطمئنانه على سير العمل في البنية التحتية في كوت ديفوار استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا منتصف العام المقبل.

وذكر موقع حكومة أبيدجان تصريحات موتسيبي بعد اجتماعه بالحسن واتارا رئيس كوت ديفوار وباتريك أتشي رئيس الوزراء.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي:"نثق أن كوت ديفوار ستنظم أفضل بطولة كأس إفريقيا على الإطلاق، مطمئنون بسبب تنوع البنية التحتية المخصصة لاستضافة الحدث".

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ومن المقرر أن تجري البطولة من 23 يونيو إلى 23 يوليو العام المقبل.

وستعود البطولة إلى منتصف العام الميلادي مرة أخرى بعدما جرت في يناير الماضي في الكاميرون.

وكان كاف قرر نقل البطولة إلى منتصف العام الميلادي في 2019 حين استضافت مصر الحدث.

لكن أعادها إلى يناير بسبب ظروف الطقس في الكاميرون.

وتوجت السنغال باللقب في فبراير الماضي على حساب مصر بركلات الترجيح.

وستنظم كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1984 التي توجت بها الكاميرون.

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