خبر في الجول - تفاصيل زيارة رئيس كاف لـ كوت ديفوار استعدادا لأمم إفريقيا 2023

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:30

كتب : محمد عبد العظيم

موتسيبي - رئيس كاف

وصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إلى كوت ديفوار بصحبة فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد.

ويجتمع موتسيبي اليوم الإثنين مع رئيس كوت ديفوار لمعرفة الاستعدادات لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2023.

وعلم FilGoal.com أن الزيارة الهدف الأول منها افتتاح مكتب كاف في أبيدجان.

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وستكون مهمة متابعة الأعمال والاستعدادات لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2023.

واجتمع موتسيبي مع مريم داو جابلا رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد الإيفواري وعرضت عليه كيف تسير الأعمال في كوت ديفوار استعدادا للبطولة.

ومن المقرر أن يعقد موتسيبي مؤتمرا صحفيا في نهاية اليوم بعد اجتماعه مع رئيس كوت ديفوار.

وتستمر زيارة رئيس كاف في كوت ديفوار حتى غدا الثلاثاء.

ويقوم وفد كاف بزيارة الملاعب الستة التي تستضيف البطولة.

وعلم FilGoal.com أن استاد إيبمبي والذي يستضيف الافتتاح تم الانتهاء منه ومتوقف على افتتاحه فقط.

واقترب استاد ياماسوكورو هو الآخر من أن يكون جاهزا مع قرب انتهاء الأعمال منه، بالإضافة إلى ملاعب بواكي وسان بيدرو وكورهوجو وفيليكس هوفويت -بواني.

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