توتنام يستعد للإعلان عن تعيين يايا توريه مدربا في النادي

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

يايا توريه

يستعد توتنام الإنجليزي للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تعيين يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق كمدرب في النادي بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أسطورة منتخب كوت ديفوار السابق سيتولى تدريب أحد فرق الشباب في نادي توتنام.

لتكون هذه هي التجربة التدريبية الأولى بشكل كامل لـ يايا توريه، بعدما قضى الفترة الماضية في التدريب ولكن بشكل جزئي.

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لتنطلق مسيرة يايا توريه التدريبية بشكل رسمي من نادي توتنام الإنجليزي.

واعتزل يايا توريه كرة القدم قبل عامين في الدوري الصيني.

وتألق يايا توريه مع برشلونة الإسباني وشارك في فوز الفريق بالكثير من البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2009.

قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويقود السماوي للكثير من الإنجازات في إنجلترا.

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