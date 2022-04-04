تنس - تعادل إنجازها الأفضل.. ميار شريف تتقدم 12 مركزا في التصنيف العالمي
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:55
كتب : FilGoal
تقدمت ميار شريف لاعبة التنس المصرية 12 مركزا في التصنيف العالمي لتعادل إنجازها الأفضل.
ووصلت ميار شريف إلى المركز 61 عالميا تكرارا لتصنيف 8 نوفمبر 2021 الأفضل في تاريخها.
ويعد ذلك الترتيب هو الأفضل في تاريخ لاعبات التنس المصري.
وتوجت ميار شريف بلقب بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس فئة 150 نقطة في إسبانيا، بعد الفوز على اللاعبة الألمانية تمارا كورباتش أمس الأحد.
وفازت ميار شريف بمجموعتين بنتائج (7-6) و(6-4).
واستمرت المباراة لمدة ساعتين و8 دقائق بين ميار شريف واللاعبة الألمانية.
وكانت ميار قد توجت بلقب بطولة ألمانيا المفتوحة في سبتمبر الماضي.
وتعد ميار أول لاعبة مصرية تتأهل لبطولات جراند سلام.
كما شاركت ميار شريف في أولمبياد طوكيو لتصبح أول مصرية تشارك في رياضة التنس بدورة الألعاب الأولمبية.
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