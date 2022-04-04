مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 14:28

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مستجدات اختيار ملعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021/2022.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لجنة التراخيص التابعة للاتحاد الإفريقية إلى مدينة أويو في نيجيريا لبدء جولة فحص المدن والملاعب التي تقدمت باستضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وأضاف "نيجيريا تقدمت بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال على ملعب أكوا إيبوم في مدينة أويو، واللجنة بدأت العمل في فحص الملعب والمرافق العامة في المدينة".

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وأكمل "اللجنة ستعد تقريرا عن استعداد الدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خلال الأسبوع الجاري".

وأشار "من المتوقع أن يستقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي على ملعب المباراة النهائي قبل بداية مباريات دور الثمانية".

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وتقام مباريات دور الثمانية يومي 15 و16 أبريل للذهاب، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 22 و23 من الشهر ذاته.

وتقدمت 6 دول بطلبات لاستضافة نهائي البطولتين وهم مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب والسنغال وتونس.

وترغب مصر في استضافة نهائي البطولتين ليكون نهائي دوري الأبطال في استاد القاهرة، ونهائي الكونفدرالية في استاد الدفاع الجوي.

كذلك ترغب المغرب وجنوب إفريقيا في استضافة نهائي البطولتين، بينما تقدمت نيجيريا والسنغال وتونس بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا فقط.

وتقام مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في الفترة من 22 إلى 29 مايو المقبل.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز والمصري إلى الدور ذاته في الكونفدرالية.

الأهلي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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