المرة الثانية هذا الموسم.. دي بروين أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

هدف دي بروين يحتفل بهدفه في ديربي مانشستر

حصد البلجيكي كيفن دي بروين جائزة لاعب شهر مارس في مانشستر سيتي.

وتفوق دي بروين في السباق على الجائزة على زميليه فيل فودين وجون ستونز.

شهد شهر مارس عودة دي بروين إلى أفضل مستوياته، إذ هز شباك مانشستر يونايتد مرتين وصنع هدفا في الفوز 4-1.

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كما تألق في الفوز 4-1 على ساوثامبتون، بالإضافة إلى تقديم مستويات مبهرة في باقي مباريات سيتي بشهر مارس.

وبدأ اللاعب البلجيكي شهر أبريل حيث أنهى شهر مارس، بعرض رائع آخر توجه بهدف في الفوز 2-0 على بيرنلي.

وفاز دي بروين بالجائزة للمرة الثانية الموسم الحالي بعدما حصد جائزة شهر يناير الماضي

وسبق أن حصد كل من جابريل جيسوس، وبرناردو سيلفا (3 مرات) ورياض محرز (مرتين) جائزة أفضل لاعب في سيتي الموسم الجاري.

ويحتل سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول قبل 8 جولات من النهاية.

ويستعد الفريق للقاء أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي
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