عبد الحفيظ: عقلية عبد القادر متزنة.. ورسالتي له من أجل الاستمرارية

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد الهلال السوداني

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي بعقلية أحمد عبد القادر لاعب الفريق الشاب.

وساهم عبد القادر في فوز الأهلي على الهلال بهدف دون مقابل بصناعة هدف اللقاء الوحيد لحسين الشحات ليتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة المحور: "أحمد عبد القادر يهتم بلياقته البدنية بشكل جيد جدا ويمتاز بعقلية متزنة، إذا زاد ربع كيلو مثلا بالنسبة له كارثة".

أخبار متعلقة
مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة

وشدد مدير الكرة بالأهلي "رسالتي له أن الاستمرارية هي أساس النجومية، وبالنسبة لي كيفية التعامل مع ذلك السن الصغير مهمة جدا لا أقول بحذر ولكن بحرص شديد".

وأوضح عبد الحفيظ "من المهم أن تمنح له الأمثلة التي كان يمكنها أن تصبح نجوما ولم يحدث بسبب العقلية".

وأضاف "يجب أن يعلم عبد القادر أن أمامه طريق طويل جدا وألا يتعامل كونه نجم الفريق".

واختتم تصريحاته "قدوم عبد القادر كل يوم مثل المدرسة ليتعلم شيئا جديدا من اللاعبين القدامى والجهاز الفني وذلك ما سيساهم في تطوير نجوميته".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد حصد المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وينتظر الأهلي نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها عصر غدا الثلاثاء.

ويلعب الأهلي أمام أحد فرق الترجي التونسي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي.

وتقام مباريات ربع النهائي خلال الفترة من 15 إلى 23 إبريل الجاري.

الأهلي أحمد عبد القادر دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي
أخر الأخبار
مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا 8 دقيقة | الدوري المصري
أتليتكو مدريد يفقد قلب دفاعه أمام مانشستر سيتي 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية 26 دقيقة | الدوري المصري
أليجري يعترف: الخسارة من إنتر أنهت أمالنا في اللقب 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
مبابي: لم أحدد مصير مستقبلي ولو اتخذت قراري لأعلنته.. ومن الوارد الاستمرار مع سان جيرمان 37 دقيقة | أوروبا
وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 41 دقيقة | حلم المونديال
تشافي: برشلونة سيقاتل للفوز بـ الدوري الإسباني حتى يصبح الأمر مستحيلا حسابيا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم سعيد.. صالح سليم في المركز الثاني ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع