عبد الحفيظ: عقلية عبد القادر متزنة.. ورسالتي له من أجل الاستمرارية

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي بعقلية أحمد عبد القادر لاعب الفريق الشاب.

وساهم عبد القادر في فوز الأهلي على الهلال بهدف دون مقابل بصناعة هدف اللقاء الوحيد لحسين الشحات ليتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة المحور: "أحمد عبد القادر يهتم بلياقته البدنية بشكل جيد جدا ويمتاز بعقلية متزنة، إذا زاد ربع كيلو مثلا بالنسبة له كارثة".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "رسالتي له أن الاستمرارية هي أساس النجومية، وبالنسبة لي كيفية التعامل مع ذلك السن الصغير مهمة جدا لا أقول بحذر ولكن بحرص شديد".

وأوضح عبد الحفيظ "من المهم أن تمنح له الأمثلة التي كان يمكنها أن تصبح نجوما ولم يحدث بسبب العقلية".

وأضاف "يجب أن يعلم عبد القادر أن أمامه طريق طويل جدا وألا يتعامل كونه نجم الفريق".

واختتم تصريحاته "قدوم عبد القادر كل يوم مثل المدرسة ليتعلم شيئا جديدا من اللاعبين القدامى والجهاز الفني وذلك ما سيساهم في تطوير نجوميته".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد حصد المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

وينتظر الأهلي نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها عصر غدا الثلاثاء.

ويلعب الأهلي أمام أحد فرق الترجي التونسي أو الرجاء المغربي أو الوداد المغربي.

وتقام مباريات ربع النهائي خلال الفترة من 15 إلى 23 إبريل الجاري.