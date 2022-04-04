أحمد مرتضى: الأمر محسوم.. كل الأسماء التي قالها رئيس النادي سترحل عن الزمالك

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 01:46

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك مرة أخرى على أن كل الأسماء التي قال مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إنها سترحل بنهاية الموسم سترحل بالفعل وأن هذا الأمر منتهي تماما.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأمر منتهي وبدون الحديث عن أسماء كل لاعب قال رئيس الزمالك إنه سيرحل عن النادي سيرحل بنهاية الموسم".

وأضاف "أي لاعب في العالم له أكثر من 50 بديل والأمر بسيط، ومن سيرحل عن الزمالك سنضم بدلا منه لاعبا مميزا".

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وأكمل "كل الأسماء التي سترحل الزمالك هو من صنعها واسم الزمالك أكبر من أي لاعب".

وواصل "اللاعب الذي سيساعد في الحصول على بطولة سنعطيه ما يريد، ومن يقصر فالخصومات أيضا موجودة".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عدم التجديد كل من محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وطارق حامد وعمر السعيد ومحمد أوناجم، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

وأوضح "بالتأكيد سنلعب كأس مصر الموسم الماضي، نستكمل الدوري ولا يزال يتبقى الكثير من الجولات ولذلك لا يوجد سبب لعدم استكمال كأس الموسم الماضي".

واستمر في تصريحاته "نسعى للفوز بالدوري وكأس مصر الموسم الماضي والحالي".

وبسؤاله عن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" رد قائلا: "الزمالك حصل على حكم نهائي في قضية كهربا".

ألعاب الصالات

أحمد مرتضى انتقل للحديث عن ألعاب الصالات قائلا: "دوري اليد أول بطولة تدخل النادي المجلس الحالي، ولا يزال أمامنا الكثير من البطولة في مختلف ألعاب الصالات".

وأفصح "ميزانية ألعاب الصالات الثلاث تصل إلى 50% من ميزانية كرة القدم، وممكن أن يتفوق لاعب في الصالات على غيره في كرة القدم من حيث الراتب".

وكشف "والتر هودج من الأسماء المطروحة لدعم فريق كرة السلة".

ووجه رسالة للأهلي منافسه في مختلف الألعاب في ختام حديثه قائلا: "عندما تكون المنافسة قوية بين الأهلي والزمالك في كل الألعاب يكون المناخ جيد للعمل وصحي للرياضة المصرية وأشكر الأهلي أنه كان منافسا قويا لنا في الكرة الطائرة".

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