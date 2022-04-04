مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن مباراة فريقه أمام الهلال السوداني كانت صعبة للغاية، مؤكدا أنه لم يتحدث مع لاعبي فريقه الدوليين بعد العودة من منتخب مصر عقب مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المواجهة كانت صعبة للغاية وهذا ما تحدثت عنه قبل المباراة، احترمنا الهلال وهو فريق كبير وأدى بشكل أفضل من لقاء الذهاب في الخرطوم".

وأضاف "الشناوي لم يختبر كثيرا بسبب قوة أداء المدافعين ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد، وجميعهم أدى بالتزام كبير لحماية الفريق من المرتدات".

وأكمل "خلال أول 15 دقيقة من المباراة كان هناك تسرع لإحراز هدف، وهذا ما أثر سلبا على أداء الفريق في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وأهدرنا أكثر من ثلاثة أو أربعة أهداف".

وأوضح "الحمد لله حققنا الفوز والتأهل بعد مباراة صعبة، وننظر الآن للأمام فيما هو قادم من منافسات البطولة".

وأشار "تمريرات الفريق لم تكن في أفضل مستوى خلال مباراة اليوم".

وعن مشاركة الدوليين قال موسيماني: "منحت الدوليين راحة يومين ولكني لم أتحدث معهم لأني أتعامل مع لاعبين كبار ومحترفين يجيدون التعامل مع هذه الظروف. فسبق وخسروا البطولة العربية مع المنتخب وبعد يومين كانوا في كامل تركيزهم وتوجوا بكأس السوبر الإفريقي، وهذا ما يعكس احترافيتهم".

وأوضح "الأداء في دور المجموعات غير ثابت، لأننا في ماراثون طويل ونبحث عن النقاط الإيجابية وتحقيق الهدف وهو التأهل".

وأكد "لا أنزعج لعدم وجود جماهير بشكل كامل هنا في القاهرة. أحترم القرارات وأتأقلم دائما مع وجود جماهير المنافس بشكل كامل في مبارياتنا خارج مصر بغض النظر عن المنافس".

وأتم تصريحاته "المباراة القادمة في الدوري يجب أن نظهر فيها تركيزنا الكامل، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للاعبي الأهلي، لأننا مطالبون بالمنافسة محليا وإفريقيا وتحقيق الفوز في كل مباراة، وأثق في لاعبي الفريق وسعيهم دائما لتحقيق ذلك".