دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:54

كتب : FilGoal

محسن متولي الرجاء

تغلب الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأت المباراة بركلة جزاء لصالح الرجاء في الدقيقة التاسعة، ولكن أهدرها حميد أحداد مهاجم الزمالك السابق.

وأخيرا أتى الهدف في الدقيقة 74 بتوقيع مروان هدهودي.

أخبار متعلقة
ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي هدف الشحات يؤمن عبور الأهلي مجموعات إفريقيا بالفوز على الهلال سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة

الهدف حسم صدارة المجموعة لصالح الرجاء بـ15 نقطة، بينما تجمد رصيد وفاق سطيف في المركز الثاني عند 9 نقاط.

وكان الوفاق بحاجة للفوز على الرجاء بنتيجة 2-1 أو أكثر للحصول على الصدارة.

بذلك ينضم الرجاء إلى الخيارات المحتملة لمواجهة الأهلي في دور الثمانية، مع الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتأهل الأهلي في وصافة المجموعة بفوزه على الهلال السوداني رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الرجاء البيضاوي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: الأمر محسوم.. كل الأسماء التي قالها رئيس النادي سترحل عن الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: منافس ربع النهائي؟ حكم المباراة هو الأهم.. وموقف هاني وعبد المنعم 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الكومي: كيروش يشعر بالارتياح مع منتخب مصر.. وسيختار جهازه المعاون بالكامل إذا استمر 42 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر الهلال - خيمينيز: لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. وهذه نقطة تحول المباراة 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما ساعة | دوري أبطال إفريقيا
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الفرق المتأهلة والقنوات الناقلة والمواجهات المحتملة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مواجهات منتظرة.. تعرف على المنافسين المحتملين لـ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يهزم وفاق سطيف ويحسم صدارة المجموعة الثانية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع