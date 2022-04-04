مؤتمر إيهاب جلال: كنا الأفضل طوال المباراة.. وإهدار الفرص السهلة مشكلة يجب التخلص منها

تحدث إيهاب جلال مدرب بيراميدز عن فوز فريقه على زاناكو الزامبي بهدف نظيف في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فوز مهم للغاية، حيث كان من الضروري أن ننهي دور المجموعات بانتصار، بصرف النظر عن حسم التأهل إلى ربع النهائي مبكرا".

وأضاف "أضعنا العديد من الفرص السهلة وكان بإمكاننا تحقيق فوز ضخم إذا نجح اللاعبون في تسجيل هذه الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة".

وأوضح "بيراميدز لعب بشكل جيد وكان الأفضل طوال اللقاء ولم تكن هناك أي فرص للفريق المنافس، ولولا إضاعة الفرص السهلة لتحقق فوز كبير".

وتابع جلال " في كل الأحوال أنا مطمئن تماما للأداء ولحالة اللاعبين الفنية والبدنية، ولكن أكثر ما يقلق هو إضاعة عشرات الفرص السهلة وهو أمر تكرر كثيرا وسيكون غير مقبول في مباريات لا تكون فيها الفرص كثيرة".

وواصل المدرب "أعمل مع الجهاز الفني على إنهاء مشكلة إضاعة الفرص منذ اللحظة الأولى، ولا بديل عن التدريب المستمر والتعامل مع كل الظروف والتركيز من أجل إنهاء الفرص السهلة بكل قوة".

وأضاف جلال "من الضروري الحفاظ على التركيز في المرحلة المقبلة في ظل خوض مواجهات غاية في القوة بالدوري وكأس الكونفدرالية ولا يوجد بينها وقت متاح من أجل التدريب، ولابد من عدم استقبال أهداف في الفترة المقبلة واللعب على الفوز في كل اللقاءات".

وعن عبد الله السعيد قال إيهاب جلال: "أشركته في مركز مختلف كمهاجم صريح وبالفعل قدم مواجهة قوية للغاية وكان قريبا من تسجيل عدة أهداف من فرص عديدة".

واختتم "في النهاية سعيد للغاية بالأداء واللعب بأكثر من طريقة لعب خلال المباريات وسيكون ذلك فرصة لتنويع طرق اللعب في المستقبل".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الليبي، بينما تجمد رصيد زاناكو عند 3 نقاط في المركز الأخير.