ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة

يرى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي أن الهجمات المرتدة للهلال السوداني شكلت خطورة على مرمى الفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة. (طالع التفاصيل)

وقال ياسر عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الهلال فريق قوي وجاء إلى هنا من أجل الفوز لأنه فرصته الوحيدة للتأهل".

وأضاف "الهجمات المرتدة للهلال كانت خطيرة ولكن استطعنا إيقافها بالتركيز".

وأكمل "كنا نريد أن نسجل أكثر من هدف لإسعاد الجمهور في المدرجات، والحمد لله على الفوز والتأهل".

وأتم تصريحاته "موسيماني طالب اللاعبين بالضغط بقوة بعد الهدف حتى لا يستطيع الهلال العودة في المباراة".

وتقام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.