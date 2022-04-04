مؤتمر مدرب زاناكو: حاولنا مجاراة بيراميدز ولكن فشلنا

تحدث كيلفين كاياندو المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي عن هزيمة فريقه بهدف دون رد أمام بيراميدز.

وأتت هذه المباراة مساء الأحد في ختام دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، حيث كان بيراميدز قد حسم تأهله بالفعل، بينما تأكد خروج زاناكو.

وقال المدرب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة سارت بشكل مميز لكن الهدف جاء في وقت قاتل يصعب تعويضه".

وأضاف "لعبنا مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية ولذلك ظهرنا بشكل متراجع في مباراة اليوم".

وأوضح "حاولنا مجاراة اللعب أمام بيراميدز ولكن للأسف فشلنا في ذلك".

وفاز بيراميدز بهدف وحيد سجله إسلام عيسى.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الليبي، بينما تجمد رصيد زاناكو عند 3 نقاط في المركز الأخير.