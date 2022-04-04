الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي

شدد حسينا لشحات لاعب الأهلي على أن فريقه كان يلعب أمام الهلال السوادني من أجل تحقيق الفوز فقط.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا نلعب من أجل الفوز فقط رغم أن التعادل كان يكفينا للتأهل وعبور دور المجموعات".

وأضاف "وهذا لأننا نلعب في ملعبنا ووسط جماهيرنا ويجب أن نحقق الفوز".

وواصل "الهدف جاء بمجهود زملائي الذين بذلوا جهدا كبيرا منذ بداية المباراة".

واستمر في تصريحاته "كان يجب ألا نسمح للهلال بالدخول في أجواء المباراة لأنه كان يريد تحقيق الفوز من أجل التأهل، ووقتها كان من الممكن أن نخسر اللقاء".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني منحنا تعليمات بالضغط القوي بعد الهدف وعدم منح الهلال فرصة للعودة والتسجيل".

وتقام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.