سامي قمصان: مواجهة فرق شمال إفريقيا؟ نعتقد أن الأهلي هو الأقوى في القارة

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:15

كتب : أحمد الخولي

سامي قمصان - الأهلي

أبدى سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي سعادته بالفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان عقب المباراة في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "الحمد لله على الفوز والتأهل، بعد سيناريو شهد إضاعة العديد من الفرص لصالحنا".

وأضاف "الحسابات في الأدوار الإقصائية تكون مختلفة عن حسابات دور المجموعات، ولدينا الخبرات اللازمة للتعامل معها".

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وينتظر الأهلي مواجهة الترجي التونسي أو الوداد المغربي، أو الفائز من الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري، ما يعني أنه سيلعب ضد أحد عرب شمال إفريقيا في كافة الأحوال.

ويأتي ذلك لأنه تأهل في المركز الثاني، بينما تصدر الترجي والوداد مجموعتيهما، بينما يلعب الرجاء والوفاق على الصدارة.

وعن ذلك قال قمصان: "بالتأكيد فرق شمال إفريقيا تملك الخبرات، ولكننا نعتقد أننا الفريق الأقوى في القارة، ولدينا الاستعداد لمواجهة أي منافس".

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط بالفوز على الهلال، والتعادل معه في الذهاب، وانتصارين على المريخ السوداني، مقابل هزيمتين أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة.

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