الكونفدرالية - تعرف على المنافسين المحتملين لـ المصري وبيراميدز في دور الـ 8

الإثنين، 04 أبريل 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

المصري - بيراميدز

اختتم دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية بنهاية الجولة السادسة وتحدد الترتيب النهائي للمجموعات الـ 4.

وبعد نهاية دور المجموعات تحددت جميع المواجهات المباشرة لكل من المصري وبيراميدز في دور الـ 8.

المصري وبيراميدز حل كل منهم في المركز الثاني في مجموعته بعد هزيمة المصري في الجولة الأخيرة أمام مازيمبي بهدفين دون مقابل.

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بينما حقق بيراميدز الفوز على زاناكو في الجولة الأخيرة ولكنه أنهى دور المجموعات في المركز الثاني أيضا بسبب المواجهات المباشرة أمام أهلي طرابلس.

القرعة والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، ستضع المصري أمام ثلاث مواجهات محتملة أمام أحد فرق، سيمبا أو أورلاندو بايرتس أو أهلي طرابلس.

بينما سيلعب بيراميدز أمام أحد فرق مازيمبي أو سيمبا أو أورلاندو بايرتس.

وبسبب احتلال الفريقين للمركز الثاني في دور المجموعات فإن المصري وبيراميدز لن يكون لديهم فرصة لمقابلة بعضهم خلال الدور المقبل.

كأس الكونفدرالية الإفريقية المصري بيراميدز
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