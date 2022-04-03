الكونفدرالية - بيراميدز يقتنص فوزا صعبا على زاناكو ويتأهل كوصيف للمجموعة

اختتم بيراميدز منافسات دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على زاناكو الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي.

وبعد سلسلة من الفرص المهدرة، نجح إسلام عيسى في الدقيقة 89 من تسجيل هدف المباراة الوحيد من صناعة عبد الله السعيد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.

ولم يشفع الفوز لـ بيراميدز لاقتناص صدارة المجموعة في ظل تساويه في النقاط مع أهلي طرابلس.

وفاز بيراميدز على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف واحد في مصر قل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة العودة.

وفي نفس المجموعة، تعادل الصفاقسي التونسي دون أهداف مع أهلي طرابلس في تونس.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي.