الكونفدرالية - بيراميدز يقتنص فوزا صعبا على زاناكو ويتأهل كوصيف للمجموعة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد بيراميدز أمام زاناكو الزامبي

اختتم بيراميدز منافسات دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على زاناكو الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي.

وبعد سلسلة من الفرص المهدرة، نجح إسلام عيسى في الدقيقة 89 من تسجيل هدف المباراة الوحيد من صناعة عبد الله السعيد.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 13 من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة.

ولم يشفع الفوز لـ بيراميدز لاقتناص صدارة المجموعة في ظل تساويه في النقاط مع أهلي طرابلس.

وفاز بيراميدز على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف واحد في مصر قل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة العودة.

وفي نفس المجموعة، تعادل الصفاقسي التونسي دون أهداف مع أهلي طرابلس في تونس.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي.

بيراميدز زاناكو الزامبي الكونفدرالية الإفريقية
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