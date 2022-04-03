هدف الشحات يؤمن عبور الأهلي مجموعات إفريقيا بالفوز على الهلال

تأهل الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي على الهلال، في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ووصل الأهلي إلى النقطة 10 في المركز الثاني للمجموعة الأولى، خلف صنداونز المتصدر برصيد 16 نقطة.

وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 4 في المركز الثالث، وهو نفس رصيد المريخ السوادني في المركز الرابع، ويودع الثنائي البطولة.

وصف المباراة

بدأ الهلال المباراة بشكل حماسي وبادر بالهجوم في الدقائق الأولى مهددا مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

ورد الأهلي بانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق محمد شريف الذي مرر الكرة إلى أفشة داخل منطقة الجزاء ليسدد وتمر الكرة جوار القائم في أول خطورة للأحمر.

ومر أحمد عبد القادر من لاعب الهلال في وسط الملعب وأرسل تمريرة إلى محمد شريف جعلته في مواجهة المرمى، لكن المهاجم لم يستطع السيطرة عليها وأمسك بها حارس الهلال.

وواصل الأهلي محاولات وأرسل أفشة عرضية من ناحية اليمين قابلها عبد القادر بضربة رأسية في يد الحارس أبو عشرين.

وأجرى الهلال التبديل الأول بشكل اضطراري في الدقيقة 38 بعد إصابة المهاجم ياسر مزمل الذي خرج وشارك بدلا منه ديفيد أورومي.

ومر عبد القادر من الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسقط ويطالب بركلة جزاء لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني بمستوى متوسط وكانت الخطورة الأولى للأحمر في الدقيقة 58 بعد تمريرة مزدوجة بين بيرسي تاو والسولية الذي مرر الكرة إلى المهاجم الجنوب إفريقي أمام المرمى لكنه أخطأ في التسديد.

وشارك حسين الشحات في الدقيقة 68 بدلا من محمد شريف، ليذهب إلى الجناح الأيمن ويتحول بيرسي تاو إلى المهاجم الصريح.

وفور نزوله لأرض الملعب شكل حسين الشحات خطورة على الهلال وسدد كرة قوية اصطدمت في العارضة لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل.

وعلى عكس سير اللعب هدد الهلال مرمى الأهلي بضربة رأسية خطيرة من المهاجم واتارا لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وانطلق أحمد عبد القادر بالكرة ومر من لاعب الهلال بشكل رائع قبل أن يمرر الكرة إلى حسين الشحات الذي وضعها في الشباك مسجلا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 74.

وأجرى موسيماني التبديل الثاني للأهلي بنزول حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج في الدقيقة 77.

ثم شارك الثنائي طاهر محمد ولويس ميكيسوني بدلا من أحمد عبد القادر وأفشة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد انفراد بالمرمى، لتصل الكرة إلى حسين الشحات الذي حاول وضع الكرة في الشباك الخالية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت جوار القائم.

واستمر ضغط الأهلي ومحاولاته على مرمى الهلال في الدقائق المتبقية من المباراة، ولكن لم تترجم فرص الفريق الأحمر إلى أهداف.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد، ويصاحب صنداونز إلى دور الثمانية.