ساحر جديد في برشلونة.. بيدري يسقط إشبيلية ويشعل صراع المركز الثاني

تغلب برشلونة على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإسباني.

سجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة، ويبعد الثلاثي 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

تشكيل برشلونة - أوباميانج يقود خط الهجوم أمام إشبيلية#في_إسبانيا pic.twitter.com/FnJJVUP470 — FilGoal (@FilGoal) April 3, 2022

شوط حذر

سقط سيرجيو بوسكيتس مصابا في بداية المباراة بعد التحام معه إريك لاميلا، إلا أنه عاد للعب سريعا، بينما افتتح فيران توريس المحاولات في الدقيقة 8 باختراق من اليسار وتسديدة جاورت القائم.

وفي الدقيقة 12 أرسل عثمان ديمبيلي عرضية حاول فرينكي دي يونج توجيهها بالرأس ولكنها علت العارضة، تلاه رونالد أراوخو من ركنية في الدقيقة 14 ولكن رأسيته لاقت المصير ذاته.

استمرت محاولات برشلونة بواسطة فيران توريس الذي سدد بجوار القائم مجددا في الدقيقتين 22 ثم 27، بينما كاد بيير إيميريك أوباميانج أن يقتنص التقدم في ختام الشوط الأول بعد بينية تلقاها فسدد ولكن بونو يتصدى.

حتى يأتي الهدف

حاول لاميلا سريعا في الدقيقة 47 من متابعة ولكن تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

ثم حاول أراوخو من ركنية بالرأس في الدقيقة 63 ولكن ياسين بونو واصل تصدياته.

وأجرى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية تبديله الأول في الدقيقة 67 بخروج لاميلا ونزول جيسوس كورونا.

وفي الدقيقة 69 كاد جيرارد بيكيه أن يسجل برأسية اصطدمت بالعارضة، وبعدها في الدقيقة 72 أتى هدف بيدري الرائع، الذي تسلم تمريرة ديمبيلي فراوغ إيفان راكيتيتش ثم دييجو كارلوس وسدد على يمين بونو.

محاولات أخيرة

بدأ تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تحركاته في الدقيقة 74 بنزول جافي بدلا من دي يونج، وحاول أوباميانج بالرأس ولكن بونو تصدى مرة أخرى في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79 أجرى لوبيتيجي تبديلين بنزول يوسف النصيري وجونزالو مونتيل بدلا من نيمانيا جوديلي وخيسوس نافاس، ثم رافا مير ولودفيج أوجستنسون بدلا من كريم رقيق وأنتوني مارسيال في الدقيقة 83.

وبالفعل كاد أوجستنسون أن يدرك التعادل في الدقيقة 93 من متابعة لعرضية ارتدت من يد تير شتيجن، إلا أن الأخير تصدى لتنتهي المباراة.

La celebració que es mereix un golàs com el de Pedri 🤩 pic.twitter.com/79IcmGxXA7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 3, 2022

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع أتلتيكو مدريد وإشبيلية، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة، ويبعد الثلاثي 12 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.