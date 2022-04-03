انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) زاناكو.. إسلام عيسى يؤمن نقاط المباراة
الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لـ مباراة بيراميدز ضد زاناكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.
يمكنك متابعة المباراة من هنا.
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نهاية المباراة
ق89: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق17: عرضية من عبد الله السعيد ورأسية من لاكاي يتصدى لها حارس زاناكو
ق6: توقف اللعب لإصابة قائد فريق زاناكو
بداية المباراة
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