انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) زاناكو.. إسلام عيسى يؤمن نقاط المباراة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لـ مباراة بيراميدز ضد زاناكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

يمكنك متابعة المباراة من هنا.

------------------------------

نهاية المباراة

ق89: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: عرضية من عبد الله السعيد ورأسية من لاكاي يتصدى لها حارس زاناكو

ق6: توقف اللعب لإصابة قائد فريق زاناكو

بداية المباراة