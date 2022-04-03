انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1) - (0) زاناكو.. إسلام عيسى يؤمن نقاط المباراة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف علي جبر في مرمى الصفاقسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لـ مباراة بيراميدز ضد زاناكو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

يمكنك متابعة المباراة من هنا.

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نهاية المباراة

ق89: إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: عرضية من عبد الله السعيد ورأسية من لاكاي يتصدى لها حارس زاناكو

ق6: توقف اللعب لإصابة قائد فريق زاناكو

بداية المباراة

بيراميدز زاناكو الكونفدرالية
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