تشكيل الهلال - ثلاثي هجومي للأزرق أمام الأهلي
الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:34
كتب : FilGoal
يعتمد جواو موتا المدير الفني للهلال السوداني على ثلاثي هجومي لفريقه في مواجهة الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد الهلال السوادني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الهلال كالآتي:
المرمى: أبو عشرين
الدفاع: فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق
الوسط: صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون
الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف صنداونز المتصدر برصيد 16 نقطة.
بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
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