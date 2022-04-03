تشكيل الأهلي - أفشة وعبد القادر أساسيان أمام الهلال

الأحد، 03 أبريل 2022 - 21:12

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

احتفال أفشة بهدفه في شباك بيراميدز

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد مجدي "أفشة" وأحمد عبد القادر معا في مواجهة الهلال السوادني.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوادني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويجلس حمدي فتحي على مقاعد بدلاء الأهلي، بينما يقود الثنائي بيرسي تاو ومحمد شريف هجوم الفريق الأحمر.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر – محمد شريف – بيرسي تاو

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف صنداونز المتصدر برصيد 16 نقطة.

بينما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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