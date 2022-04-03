تشكيل برشلونة - ديمبيلي وتوريس وأوباميانج يواجهون إشبيلية
الأحد، 03 أبريل 2022 - 19:47
كتب : FilGoal
أعلن برشلونة تشكيله لمواجهة ضيفه إشبيلية اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل فريق بلاوجرانا:
حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جوردي ألبا - رونالد أراوخو - جيرار بيكيه - داني ألفيش
وسط الملعب: بيدري - سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
الهجوم: فيران توريس - بيير ايمريك-أوباميانج - عثمان ديمبيلي
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Premium 1.
ويسعى برشلونة لمواصلة صحوته ولتذليل الفارق مع الثلاثي الذي يسبقه في ترتيب الدوري.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق 12 نقطة عن إشبيلية وأتليتكو مدريد بينما رصيد برشلونة 57 نقطة.
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