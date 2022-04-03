الدوري الإنجليزي - توتنام يرتقي للمركز الرابع مؤقتا بدهس نيوكاسل بخماسية

فاز توتنام على ضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد بنتيجة 5-1 في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى فريق سبيرز للمركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 54 نقطة مثل أرسنال الخامس وخاض الأخير مباراتين أقل من توتنام.

بينما نيوكاسل ظل في المركز 15 ورصيده 31 نقطة.

وتقدم الضيوف عن طريق فابيان شار في الدقيقة 39 لكن بين ديفيز أنهى الشوط متعادلا بهدف في الدقيقة 43.

وأحرز مات دوهيرتي هدف تقدم توتنام في الدقيقة 48 قبل أن يعزز سون هيونج مين النتيجة في الدقيقة 54.

وسجل إميرسون رويال رابع أهداف توتنام في الدقيقة 63.

واختتم ستيف بيرجوين الحفل في ملعب توتنام بهدف خامس في الدقيقة 83.

وبذلك حقق توتنام فوزه الثالث على التوالي في الدوري بينما تكبد نيوكاسل الخسارة الثالثة على التوالي.

ويوم السبت يحل توتنام ضيفا على أستون فيلا.