الكونفدرالية - مازيمبي يهزم المصري ويقتنص صدارة المجموعة

فاز مازيمبي على ضيفه المصري بهدفين دون رد اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية 2021-2022.

واقتنص الفريق المنتمي للكونغو الديمقراطية صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة مقابل 10 للمصري الوصيف.

وضمن الفريقان مسبقا التأهل لربع نهائي البطولة.

وسيطر المضيف على المباراة منذ بدايتها وفقا لما ذكره حسابه نظرا لأن بث اللقاء تلفزيونيا بدأ في الدقيقة 39.

وسجل آدم بوسو الهدف الأول بركلة خلفية مزدوجة في الدقيقة 53 إثر تمريرة عرضية من اليسار.

قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انطلاقة سريعة من اليسار.

وسيلعب مازيمبي ضد أحد وصفاء المجموعات في الدور ربع النهائي بينما يواجه المصري ناديا تصدر مجموعته.

وتجري قرعة الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء في القاهرة.