مدافع ليفربول: نتمنى تحقيق النتائج التي ترضينا في ظل هذا الجدول المزدحم

يأمل جو جوميز مدافع ليفربول أن يحقق فريقه النتائج المرجوة في المباريات المتبقية من الموسم في ظل المنافسة على كل البطولات.

وقال جوميز في تصريحات لموقع ناديه: "علينا ألا ندخر أي مجهود وأن ننظر إلى كل البطولات التي يمكن أن نحققها".

وأضاف المدافع الإنجليزي "نحن ننافس على كل الألقاب، وهذا ما نريده".

ليفربول يحتل وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 8 جولات من نهاية الموسم، كما يلعب ضد سيتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يواجه بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتابع "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة واللعب من أجل الفوز باستمرار".

وشدد "يتعين علينا التركيز على المباراة التالية. نعلم أننا ينتظرنا جدول مزدحم، ونأمل أن نحقق النتائج التي ترضينا في جميع المباريات".

بدأ ليفربول مشواره الناري في شهر أبريل عقب نهاية فترة التوقف الدولي بإسقاط واتفورد بثنائية نظيفة، ثم يلعب ضد بنفيكا يوم 5 في دوري الأبطال وسيتي يوم 10 في الدوري، قبل أن يواجه بنفيكا من جديد يوم 13 ثم سيتي يوم 16 في نصف نهائي الكأس.

مانشستر يونايتد سينتظر ليفربول في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي يوم 19 أو 20 أبريل، ثم يلعب رفاق محمد صلاح أمام إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 23 أو 24.

ويختتم ليفربول الشهر بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 30 لكنه قد يلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (في حالة تأهله) يوم 26 أو 27 من الشهر نفسه.

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