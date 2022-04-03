الأهلي يعلن قرارات مجلس الإدارة.. اعتماد تجديد إيهاب أمين ومدير فني أجنبي لفريق اليد

الأحد، 03 أبريل 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

أعلن مجلس إدارة الأهلي قرارات اجتماعه الأخير وأسفرت عن اعتماد تجديد إيهاب أمين لاعب فريق السلة.

كما كلف مجلس الإدارة، خالد العوضي مدير النشاط الرياضي لاختيار مدير فني أجنبي لفريق رجال اليد.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توقيع إيهاب أمين لمدة ثلاثة مواسم. (من هنا)

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وجاءت قرارات اجتماع مجلس الإدارة كالآتي:

- اعتماد تمديد عقد إيهاب أمين لاعب فريق السلة لمدة 3 سنوات

- تكليف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي باختيار مدير فني أجنبي لفريق رجال اليد

- اعتماد توصيات لجنة التخطيط للكرة

- تجديد الثقة في كل من المدير المالي ومديري الأمن في كافة الأفرع والمشرف العام على الخدمات.. وكذلك تجديد التعاقد مع السادة المستشارين ومديري الإدارات العاملين بنظام التعاقد.

- كما اعتبر المجلس الجلسة ممتدة لحين الإعلان عن الموعد الجديد لاستكمالها.

الأهلي إيهاب أمين كرة يد
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