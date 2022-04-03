تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب

الأحد، 03 أبريل 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق نقطة عن ليفربول، قبل صدامهما في الجولة المقبلة.

8 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، ليفربول (77 هدفا)، سيتي (70 هدفا).

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ليفربول أمامه 8 مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 4 خارجه، أهمها مباراة القمة ضد سيتي في الجولة المقبلة على ملعب الاتحاد.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: مانشستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد (تأجلت لموعد آخر)

الجولة 30: مانشستر يونايتد على أنفيلد (مؤجلة)

الجولة 34: إيفرتون على أنفيلد

الجولة 35: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 36: توتنام على أنفيلد

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري 5 مباريات على ملعبه استاد الاتحاد، مقابل 3 فقط خارج ملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 32: ليفربول على ملعب الاتحاد

الجولة 33: ولفرهامبتون خارج ملعب الاتحاد (تأجلت لموعد آخر)

الجولة 30: برايتون خارج ملعب الاتحاد (مؤجلة)

الجولة 34: واتفورد على ملعب الاتحاد

الجولة 35: ليدز يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: نيوكاسل يونايتد على ملعب الاتحاد

الجولة 37: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2021-2022 يوم 22 مايو المقبل.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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