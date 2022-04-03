انتهت في الكونفدرالية - مازيمبي (2)(0) المصري

تابع مباشرة مباراة المصري ضد مضيفه مازيمبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية.

والتعادل يكفي المصري لتصدر المجموعة الثالثة بينما الخسارة تؤهله وصيفا خلف مازيمبي.

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نهاية المباراة

ق77: سقوط عمرو مرعي لاعب المصري بعد اصطدام قوي بحارس مرمى مازيمبي

ق75: هدف ثان لمازيمبي سجله آدم بوسو

ق53: هدف أول لمازيمبي سجله آدم بوسو بركلة خلفية مزدوجة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: عودة بث المباراة في قناة beIN 3

ق33: الركنية السابعة لمازيمبي

ق28: محاولات مازيمبي تتوالى وفقا لحساب الفريق في تويتر وتألق الحارس أحمد مسعود

ق19: ضغط متواصل لمازيمبي وركلة ركنية ثالثة على التوالي

*الإرسال التلفزيوني انقطع قبل بدء المباراة لذلك لا توجد تفاصيل لما يجري في ملعب مازيمبي

بداية المباراة