تشكيل المصري - مرعي وأموتو يقودان الهجوم أمام مازيمبي.. والجلاصي على دكة البدلاء

الأحد، 03 أبريل 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

النادي المصري - عبر صفحته على فيسبوك

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة معين الشعباني تشكيل الفريق أمام مازيمبي في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويقود عمرو مرعي وأوستن أموتو هجوم الفريق البورسعيدي.

ويحل المصري ضيفا على مازيمبي في ختام مباريات دور المجموعات.

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ويحتل المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما مازيمبي ثانيا بـ 8 نقاط.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - ياسر حمد - هيثم العيوني - أحمد شديد قناوي

الوسط: إيزي إيميكا - عمرو موسى - محمد جريندو - أحمد حمودي

الهجوم: عمرو مرعي - أوستن أموتو

بينما على دكة البدلاء كل من: عصام ثروت - إسلام صلاح - حسن علي - فريد شوقي - أحمد شوشة - حسين رجب - أسامة الجزار - محمد شحاتة - إلياس الجلاصي.

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